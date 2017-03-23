Ударившего полицейского тюменца оштрафовали на 35 тысяч рублей

Штраф за применение насилия к полицейскому и оскорбление еще двух стражей правопорядка суд назначил 43-летнему жителю Тюмени.

Инцидент произошел 4 декабря 2016 года. Мужчина, работавший вахтовым методом, возвращался домой на поезде Приобье — Екатеринбург. На станции Серов сотрудники транспортной полиции застали его курящим в тамбуре вагона. Тюменца отвели в служебное купе, чтобы составить протокол за административный проступок. Там мужчина выхватил у полицейского свой паспорт и попытался убежать. Он ударил кулаком по лицу перегородившего ему дорогу сотрудника полиции, а также "публично оскорбил двух других сотрудников полиции, пресекавших его противоправные действия", — сообщает пресс-служба Уральского СК на транспорте.

В итоге тюменца признали виновным по статьям 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) и 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением). Совокупный штраф в качестве наказания составил 35 тысяч рублей.