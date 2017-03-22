Тоболяк проведет в колонии несколько месяцев за пьяную езду

В Тобольске суд приговорил к четырем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении 20-летнего местного жителя, который вновь попался на вождении в нетрезвом виде.

В августе прошлого года за это молодому человеку назначили 280 часов бесплатных общественно полезных работ и на 2 года 8 месяцев запретили управлять транспортным средством.

Ночью 17 января тоболяк распивал пиво в гостях у знакомого, а под утро на своем автомобиле отправился домой. На иномарку, которая ехала по Комсомольскому проспекту со скоростью около 20 км/ч, обратил внимание автопатруль полиции. Машину остановили и попросили водителя предъявить документы. Во время общения с молодым человеком сотрудник полиции почувствовал исходящий от него запах алкоголя. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он пьян.

Помимо тюремного срока суд на три года лишил его права управления транспортным средством, сообщает областная прокуратура.