В Ялуторовске по-крупному оштрафовали хозяйку "резинового" дома

150 тысяч рублей предстоит уплатить в пользу государства 28-летней жительнице Ялуторовска.

С апреля 2016 года по январь 2017-го женщина зарегистрировала в своем доме девять граждан Российской Федерации и четырех граждан Республики Казахстан. На деле заселять их она не собиралась.

Женщину признали виновной по статье 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации) и статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации), сообщает областная прокуратура.