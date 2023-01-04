Около 190 тысяч заявлений регистрации прав на недвижимость подали тюменцы в электронном виде

За 11 месяцев жители Тюменской области подали 182,6 тысяч заявлений о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на недвижимость в электронном виде. Это на 28,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Мегатюмень.

- От общего числа заявлений на учет и регистрацию, заявления в электронном виде составляют 54,6%. На 39,8% увеличилось число электронных пакетов документов при подаче заявлений по единой процедуре учета и регистрации прав, на 63,9% при постановке на кадастровый учет, сообщили в управление Росреестра по Тюменской области.

По итогам 11 месяцев 2022 года зарегистрировано 92 725 ипотечных сделок, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период 2021 года. От общего числа зарегистрированных ипотек 8,6 тыс. приходится на "льготную" ипотеку.