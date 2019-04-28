Тюменцы приняли участие в совещании Росмолодежи по летней форумной кампании

Специалисты тюменских учреждений посетили семинар-совещание Росмолодежи для работников сферы молодежной политики в Уральском федеральном округе, который состоялся в Салехарде. Для участников были организованы образовательная программа и площадки по обмену опытом.

От Тюменской области на мероприятие отправились восемь человек – представители Дворца творчества и спорта "Пионер", мультицентра "Моя территория", МТЦ "Космос", Тюменского госуниверситета, Студенческого совета Тюменской области и Департамента общественных связей.

На установочной сессии организаторы рассказали о форумной кампании грядущего лета. Основными и самыми массовыми молодежными площадками по традиции станут "Таврида" и "Территория смыслов". Главный отечественный форум для творческой молодежи будет проходить с мая по август. Площадка для молодых политиков и активистов будет открыта с 27 июня по 6 августа. В этом году из Тюмени на Тавриду поедут порядка 30 человек, а на "ТС" действует квота - 50 участников от региона, пишет "Вслух.ру".

Также в сентябре состоится международный форум "Евразия" в Оренбурге, на июль запланирован форм "Амур", где будут обсуждаться темы "Человеческий капитал" и "Инженеры будущего". В конце августа тюменцев приглашают в Болгарию на форум толерантности "Мы за мир во всем мире" или на форум молодых семей, который пройдет в Ярославле в июле.

Регистрация на все форумы ведется на АИС "Молодежь России".