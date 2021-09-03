Зарегистрироваться по месту жительства теперь можно через портал Госуслуг

Минцифры России и МВД России запустили на портале Госуслуг сервис, позволяющий гражданам России зарегистрироваться по месту пребывания без посещения территориального подразделения полиции.

Посещение подразделения МВД либо многофункциональных центров (управляющих компаний) всеми собственниками жилья больше не потребуется — собственники могут дать согласия через Госуслуги.

Замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев:

В сервисе реализованы наиболее распространенные жизненные ситуации, например, заполнение заявлений на временную регистрацию от семьи из нескольких человек, благодаря чему услуга стала простой, понятной и требует минимум времени для заполнения и направления заявления в ведомство.

Свидетельство о временной регистрации, которое поступит пользователю в личный кабинет на портале, равнозначно бумажному документу, заверенному должностным лицом МВД России. Сервис доступен во всех субъектах РФ.