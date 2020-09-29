Тюменцам рассказали об упрощенном порядке регистрации садовых домов

В Управлении Росреестра по Тюменской области разъяснили вопросы жителей региона об упрощенном порядке регистрации жилья.

По словам Ларисы Никитиной, начальника отдела регистрации недвижимости жилого и нежилого назначений, упрощенный порядок действует для оформления прав на жилые и садовые дома, возведенные на садовых земельных участках.

Для постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности на жилой дом по упрощенному порядку потребуется только технический план, подготовленный на основании декларации об объекте недвижимости. В данном случае собственнику садового земельного участка достаточно обратиться к кадастровому инженеру для подготовки технического плана.

Заявление и документы об осуществлении кадастрового учета и регистрации прав правообладатель земельного участка подает в орган регистрации прав самостоятельно или через представителя по доверенности.

Для подачи документов можно любой, удобный для заявителя, способ:

- посредством личного обращения в офисы МФЦ;

- посредством почтового отправления на адрес: 625001, г. Тюмень,

ул. Луначарского, д. 42 (при этом документы должны быть заверены

у нотариуса);

- посредством электронных сервисов на официальном сайте Росреестра https://rosreestr.ru (при наличии электронно-цифровой подписи).

Отметим, что обратиться за оформлением прав в упрощенном порядке на жилые и садовые дома на садовых земельных участках, возможно до 1 марта 2021 года.