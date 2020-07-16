Тюменских предпринимателей приглашают на онлайн-встречу с Русланом Кухаруком

Глава города Тюмени Руслан Кухарук встретится с предпринимателями. Встреча состоится 22 июля в 11:00 в онлайн-формате на платформе Zoom. Организатор встречи — Торгово-промышленная палата Тюменской области.

На онлайн-встрече тюменские предприниматели смогут задать вопросы главе города Руслану Кухаруку и оперативно получить на них ответы.

"Сегодня предпринимательское сообщество — самая активная и креативная часть городского населения. Именно их идеи, инициативы, переосмысление действующих бизнес-моделей и скорость принятия решений способны развивать наш город, — отмечают организаторы. — Символично, что встреча состоится накануне дня рождения Тюмени. Вся история Тюмени — это история успешного предпринимательства, именно предприниматели формировали и продолжают формировать "лицо города"".

Для участия в онлайн-встрече необходима регистрация.