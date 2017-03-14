Директора стройфирмы осудили за несчастный случай на заброшенной стройке

В Увате суд вынес приговор директору ремонтно-строительной компании "ОблПромСтрой" Игорю Фомину. Фирма была генеральным подрядчиком строительства жилого дома, где прошлым летом тяжелые травмы получил 14-летний подросток.

Возводить трехэтажное здание "ОблПромСтрой" начал в сентябре 2014-го, но спустя год стройку остановили, поскольку закончились финансы.

7 июля 2016 года четверо подростков на велосипедах заехали на объект и поднялись на третий этаж дома. Один из мальчиков оступился и упал, получив закрытый переломы четырех поясничных позвонков, предплечья и лодыжки.

"В нарушение строительных норм ограждение на строительной площадке имело разрывы, отдельные пролеты и вовсе упали. На стройку имелся свободный доступ", — комментирует областная прокуратура.

Фомина признали виновным по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Мужчина признал вину. Суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей в доход государства.