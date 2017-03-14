Тюменская полиция ищет жертв серийного разбойника

12:39 14 марта 2017
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Накануне в Тюмени полицейские задержали мужчину, которого подозревают в семи разбойных нападениях на прохожих. 

Одно из последних преступлений житель поселка Голышманово совершил в конце февраля. Днем на улице Московский тракт мужчина напал на тридцатилетнюю женщину. Он ударил ее бутылкой по голове и попытался украсть сумку.

Сейчас полицейские установили причастность ранее судимого задержанного к ряду подобных преступлений и полагают, что их могло быть больше. Пострадавших от его действий граждан просят сообщить об этом в полицию по телефонам 291-600 или 02.

За разбой мужчине грозит до десяти лет тюрьмы, сообщает региональное управление МВД.

Теги: разбой , уголовное дело , расследование
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