В районе Дома обороны прикрыли домашнее казино

09:51 14 марта 2017
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В Тюмени стражи правопорядка задержали шестнадцать человек, причастных к деятельности нелегального казино, организованного в квартире жилого дома на улице Ямской.

Информация о незаконной игорной деятельности попала к сотрудникам УЭБ в ходе оперативной работы. 

"Полицейские провели комплекс необходимых мероприятий, организовали наблюдение, установили режим работы заведения, определили круг постоянных клиентов. Во взаимодействии со следственным управлением Следственного комитета России по Тюменской области и при поддержке ОМОНа Росгвардии в ходе спецоперации незаконную игорную деятельность пресекли", — сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Среди задержанных был и организатор домашнего казино. Он дал признательные показания. В ходе обыска полицейские изъяли большое количество покерных фишек и карт, долговые расписки и бухгалтерскую документацию.

По предварительным данным, казино работало на регулярной основе. Его владелец подбирал клиентов лично, пускал в свое заведение только после тщательной проверки и поручительства кого-нибудь из постоянных игроков.

На организатора завели уголовное дело по статье 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Хозяин казино полностью признал вину и раскаялся в преступлении. К уголовной ответственности он ранее не привлекался и впервые совершил преступление небольшой тяжести, поэтому, вероятнее всего, наказанием для него станет судебный штраф.

Теги: казино , азартные игры , Росгвардия
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