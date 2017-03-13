Бывшему директору мебельной фабрики дали срок за обманутых клиентов

В Тюмени вынесли приговор бывшему генеральному директору ООО "Фабрика мебели "Долиум". 35-летнего Сергея Бочкарева признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Фирма под его руководством принимала заказы на изготовление и поставку кухонных гарнитуров и шкафов-купе. В 2014 году семь человек, которые заключили с фабрикой договор, готовой мебели так и не увидели. Внесенные за нее деньги Бочкарев похитил — всего более 2 миллионов рублей. В конце 2014-го он вышел из состава учредителей, фирма перешла в другие руки.

Суд назначил мужчине год лишения свободы в колонии-поселении и удовлетворил два заявленных иска о взыскании в пользу потерпевших 290 тысяч рублей, сообщает областная прокуратура.