Бывшему директору мебельной фабрики дали срок за обманутых клиентов

11:01 13 марта 2017
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pixabay.com

В Тюмени вынесли приговор бывшему генеральному директору ООО "Фабрика мебели "Долиум". 35-летнего Сергея Бочкарева признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Фирма под его руководством принимала заказы на изготовление и поставку кухонных гарнитуров и шкафов-купе. В 2014 году семь человек, которые заключили с фабрикой договор, готовой мебели так и не увидели. Внесенные за нее деньги Бочкарев похитил —  всего более 2 миллионов рублей. В конце 2014-го он вышел из состава учредителей, фирма перешла в другие руки.

Суд назначил мужчине год лишения свободы в колонии-поселении и удовлетворил два заявленных иска о взыскании в пользу потерпевших 290 тысяч рублей, сообщает областная прокуратура.

Теги: предпринимательство , мошенники , уголовное дело
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