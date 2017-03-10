Тюменский участковый предстанет перед судом за взятку

В Тюменском районе местного участкового, 38-летнего Николая Коренева, обвиняют в мелком взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

В мае прошлого года в поселке Богандинском местный житель избил пьяного мужчину, проникшего к нему во двор. Коренева, проводившего проверку, избивший попросил помочь избежать уголовной ответственности. За это страж правопорядка взял с него 10 тысяч рублей и вынес постановление об отказе в возбуждении дела.

В скором времени мужчине все же пришлось понести ответственность по статье 114 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны). Купленное постановление участкового отменила районная прокуратура. К уголовной ответственности за дачу взятки мужчину не привлекли, так как он сам сообщил о ней в правоохранительные органы и поспособствовал раскрытию преступления.

В ближайшее время дело в отношении участкового рассмотрит Тюменский районный суд.