Четверо тоболяков пойдут под суд за кражу сотни телевизоров

В Тобольске суд рассмотрит уголовное дело в отношении местных жителей, укравших со склада технику на сумму два миллиона рублей.

В декабре прошлого года один из них предложил своему брату похитить с работы партию коробок с новыми телевизорами. К преступлению они решили подключить общего знакомого, работавшего там же. Мужчины облачились в маскировочные белые халаты и проникли на охраняемую территорию, пробравшись под забором. Воры сорвали навесной замок с контейнера и вынесли три десятка телевизоров Shivaki. Такую вылазку они повторили дважды, похитив порядка 120 единиц техники. В последний раз они взяли на дело еще одного знакомого.

Как сообщают в областной прокуратуре, в середине января кражу обнаружили, а через несколько дней воров задержали. В ходе следствия нашли 80 телевизоров, которые вернули компании. Сейчас трое тоболяков находятся под стражей, один — под подпиской о невыезде. За кражу в особо крупном размере мужчинам грозит до десяти лет тюрьмы.