Сводка ДТП: на Пермякова пьяный водитель врезался в автобус

Вчера в Тюмени по вине нетрезвых водителей произошло несколько дорожных аварий.

Днем на улице Пермякова автомобиль Lada въехал в заднюю часть автобуса № 25. 39-летний водитель легковушки был пьян, водительского удостоверения у него оказалось. Пассажиры автобуса не пострадали, водителя Lada госпитализировали с травмой головы и вывихом колена.

Во втором часу ночи у дома № 56 на улице Пермякова на регулируемом пешеходнике под колеса "Жигулей" пятой модели попал 60-летний мужчина. Как сообщают в областной ГИБДД, машина проехала на запрещающий сигнал светофора. За рулем был пьяный 21-летний молодой человек. Водительских прав у него не оказалось. У пешехода черепно-мозговая травма и раны головы.

Еще одна авария произошла в поселке Утешево. На улице Березовской 46-летний нетрезвый водитель на мотороллере нарушил очередность проезда и столкнулся с автомобилем "Нива". Водитель мотороллера получил переломы ребер, травмы внутренних органов и лица. 41-летний пассажир мотороллера сломал ногу.

Всего на прошедших выходных в Тюменской области произошло 14 дорожных аварий, в которых пострадали 18 человек.