Пьяный тюменец учинил двойное ДТП на Широтной

В Тюмени дорожная авария с участием трех автомобилей произошла сегодня в районе дома № 171 по улице Широтной, сообщает пресс-служба ГИБДД.

37-летний тюменец Валерий на Daewoo Nexia въехал на остановившиеся у светофора Volkswagen и Subaru. 27-летний водитель последней получил травму головы.

Пояснить автоинспекторам, что произошло, Валерий отказался, ограничившись нецензурной бранью. Сотрудники ГИБДД оценили его состояние как близкое к сильному опьянению. Проходить освидетельствование мужчина не стал.

Как оказалось, это был не первый нетрезвый вояж Валерия. Ранее он отказывался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения в 2014 году дважды. На этот раз ему грозит уголовная ответственность. Эта перспектива водителя не смутила, он заметил, что 300 тысяч рублей штрафа для него не проблема.

Помимо штрафных санкций суд может назначить ему принудительные работы или же реальное лишение свободы.