В Ишиме пьяного подростка сняли с поезда

Нетрезвому буйствовавшему юноше не дали завершить путешествие сотрудники полиции на транспорте на станции Ишим. В минувшее воскресенье 17-летнего подростка сняли с поезда, следовавшего от Москвы до Хабаровска, и доставили в служебное помещение.

В дороге молодой человек употреблял спиртные напитки и мешал проводникам и пассажирам. Юноша оказался уроженцем села Крутиха Алтайского края, он ехал в Новосибирск. На пьяного странника составили два административных протокола — за появление нетрезвым в общественном месте и за мелкое хулиганство.

Сейчас молодой человек находится в областном центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей до приезда родителей.