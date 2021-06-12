В Тобольске два подростка на "Ладе" пытались угнать от полиции

17:48 12 июня 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

 В Тобольске сотрудники ГИБДД попытались остановить резко выехавшую на перекресток улиц Ленина и Чехова "Ладу", но водитель проигнорировал требование - автоинспекторы стали преследовать автомобиль. 

На перекрестке улиц Алябьева и Дзержинского водитель "десятки" не справился с управлением, машина  въехала в плиту на обочине дороги.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что за рулем "Лады" находился 13-летний подросток, рядом с ним на переднем сиденье ехал 14-летний пассажир, а на заднем сиденье – 41-летний пьяный дядя "водителя".

Все участники ДТП получили травмы лица, у несовершеннолетнего пассажира травма пальца. Всем оказана медицинская помощь. Обстоятельства инцидента выясняются. Сотрудники ГИБДД уточняют, где и у кого подросток взял автомобиль, сообщили в областной Госавтоинспекции. 

Теги: ГИБДД , ДТП , подростки , пьяный пассажир , Тобольск
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2021