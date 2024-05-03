Тюменка Полина Сорокина участвует в шоу "Суперниндзя"

В новом спортивном шоу "Суперниндзя. Дети" примет участие воспитанница тюменского Центра туризма и краеведения Дворца творчества и спорта "Пионер" 11-летняя Полина Сорокина.

У Полины активная жизненная позиция и очень насыщенный график тренировок. Сейчас она занимается в объединении "Ледолазание" у тренера-преподавателя Павла Пшеничникова. Помимо ледолазания, спортсменка занимается и скалолазанием. Полина уже имеет взрослые разряды по этим видам спорта, состоит в сборных Тюменской области, в сборной России по альпинизму, а также в региональной базе данных талантливых детей и молодёжи. Накануне юной спортсменке вручили письмо Главы города Тюмени Руслана Кухарука о присвоении спортивной стипендии по результатам достижений за 2023 год и значок стипендиата.

"Спасибо всем за поддержку, а особенно моим тренерам за наставничество, знания и навыки! Я буду очень стараться, чтобы пройти трассу в шоу "Суперниндзя" до конца. Надеюсь, у меня все получится и впереди будут ждать большие спортивные победы!" - поделилась Полина Сорокина.

Премьера шоу состоится 5 мая на СТС, зрителей ждут захватывающие испытания и поединки молодых спортсменов.

Интересно, что из шести тысяч анкет со всей страны для участия в шоу выбрали лишь 100 сильнейших ребят от 9 до 14 лет, которым предстоит пройти спортивную полосу препятствий и показать максимум своих способностей. Стоит отметить, что Полина стала единственной девочкой из Тюмени, прошедшая отбор на телепроект.