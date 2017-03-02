В Тюмени ищут пропавшую школьницу

В областном центре полиция и следственные органы разыскивают без вести пропавшую Викторию Чашкову. Как сообщает региональный СК, 26 февраля 16-летняя школьница ушла из дома по улице Революции на прогулку, после чего не выходила с родными на связь. В правоохранительные органы обратились родители девушки.

Из примет: славянской внешности, на вид 15–17 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, немного сутулится, волосы темно-русые (до плеч), глаза карие. Была одета в шубу с капюшоном коричневого цвета, платок белого цвета, сапоги из замши коричневого цвета на низкой подошве, брюки черного цвета. При себе была сумка из кожзаменителя черного цвета.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Виктории, просят сообщить по телефонам: 8 (3452) 43-47-33, 8 (3452) 34-23-43, 112.