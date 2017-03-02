Бывшего директора тобольского "Сибдорстроя" обвиняют в умышленном банкротстве

Прокуратура Тобольска направила в суд уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ЗАО "Сибдорстрой" Виктора Кочегарова. Мужчину обвиняют по статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Ранее ему предъявили обвинение за незаконный кредит для фирмы на 70 миллионов рублей. Как сообщается на сайте городского суда, полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению.

По версии следствия, в 2011 году Кочегаров через своего главного бухгалтера подал в Сбербанк документы о финансовом благополучии предприятия, чтобы получить кредит. Не подозревая обмана, банк открыл фирме две возобновляемые кредитные линии на упомянутую выше сумму, которая так и не была возвращена.

В 2013–2014 годах он по сильно заниженным ценам распродал технику и другое имущество "Сибдорстроя", после чего работу предприятия пришлось прекратить и ликвидировать порядка 300 рабочих мест. В октябре 2014-го областной арбитражный суд признал компанию банкротом. Размер требований кредиторов превысил 370 миллионов рублей, сообщает региональная прокуратура.

В ближайшее время дело рассмотрит городской суд Тобольска.