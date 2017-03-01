Сводка ДТП: в Тюмени ищут очевидцев двух дорожных инцидентов

ГИБДД разыскивает водителей-участников ДТП, случившихся вчера в областном центре.

В десять часов утра на пешеходном переходе на улице 30 лет Победы, 105 неустановленный автомобиль черного цвета зацепил 47-летнюю женщину и скрылся. У пострадавшей ушиб руки.

В пять часов дня на пересечении Чаплина и Мельникайте столкнулись автомобили BMW и Lada Kalina. Оба водителя покинули место аварии, но после находившаяся за рулем Lada 21-летняя девушка обратилась в больницу с ушибом позвоночника.

Автоинспекция просит очевидцев происшествий обращаться по телефонам: 794-686, 794-610.

Еще одна авария с ретировавшим водителем произошла в селе Яровском Казанского района днем. Там Lada 10-й модели сбила 79-летнего мужчину, который получил перелом предплечья. 43-летнего водителя, жителя районного центра, получилось найти благодаря показаниям очевидца аварии.

В Упоровском районе на дороге между поселками Октябрьским и Первомайским водитель снегоуборочной машины, чистивший дорогу, зацепил отвалом дорожное полотно и съехал в кювет. У 33-летнего мужчины травма колена.

Всего за минувшие сутки в Тюменской области произошло восемь дорожных аварий, в которых пострадали восемь человек.