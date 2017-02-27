Бывших сотрудниц Росреестра обвиняют в махинациях с мертвыми душами

В Ялуторовске за незаконные сделки с землей перед судом предстанут Елена Зильбер, занимавшая должность главного эксперта местного управления Росреестра, и Юлия Нохрина, экс-сотрудница межрайонного филиала кадастровой палаты. По версии следствия, при их участии на трех человек, двух из которых на тот момент уже не было в живых, были оформлены три пустовавших земельных участка, принадлежавших администрации Ялуторовска. Позже земли переписали на подставных лиц и продали.

В первый раз работниц Росреестра вовлек в аферу специалист отдела земельных отношений МКУ "Городское имущество" Ринат Хабибуллин. В мае 2014-го право собственности на земельный участок незаконно зарегистрировали на жительницу Ялуторовска без ее ведома. Второй участок подыскал начальник кадастровой палаты Алексей Зубарев. Его подчиненная Нохрина и регистратор Зильбер вступили с ним в сговор. Землю в апреле 2015 года зарегистрировали на скончавшегося больше четверти века назад мужчину, которому она была выделена. Третий участок, по версии следствия, нашла сама Зильбер. В афере участвовали Хабибуллин и Нохрина. Право собственности на землю в мае 2015 года было зарегистрировано на мужчину, который умер в 1993 году.

Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, в результате махинаций администрация Ялуторовска лишилась трех земельных участков общей стоимостью 958,3 тысяч рублей.

На предварительном следствии Хабибуллин и Зубарев в аферах сознались и рассказали о причастности Нохриной и Зильбер. Мужчины получили условные сроки и покинули занимаемые должности. Сотрудницы Росреестра свою вину не признали. В ближайшее время детали случившегося рассмотрит суд.