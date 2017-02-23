Двое тюменских полицейских отправятся в тюрьму за поборы со спа-салонов

В Тюмени за взяточничество осудили двух оперуполномоченных регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции. 29-летнему Дмитрию Шведову суд назначил десять лет колонии строгого режима, 31-летний Сергей Шевченко получил семь лет.

В июне 2015 года в ходе в оперативно-разыскных мероприятий Шведов проверял один из тюменских спа-салонов. Выяснилось, что заведение работало без лицензии на предпринимательскую деятельность. Путем угроз оперуполномоченный получил от владельца салона 400 тысяч рублей в качестве взятки, пообещав составить административный протокол так, чтобы салон отделался минимальным штрафом. Еще он пообещал предупреждать о предстоящих проверках.

В июле того же года он вместе с Шевченко, угрожая уголовным преследованием, получил от руководителя одной из релакс-студий взятку в размере 200 тысяч рублей.

В октябре Шведов через угрозы хотел получить деньги от хозяина еще одного спа-салона. Провернуть дело он решил через посредника — своего знакомого Геворга Арутюняна. Тем временем представитель салона сообщил о вымогательстве в региональное управление ФСБ. В одном из торговых центров Арутюняну передали 200 тысяч рублей, которые он успел перевести на свой счет через банкомат, после чего его задерали сотрудники ФСБ.

Вскоре под стражей оказались и Шведов с Шевченко. За участие в поборах Арутюняна оштрафовали на миллион рублей.