Тюменец проведет полгода в колонии за пьяную езду

Накануне суд вынес приговор 32-летнему жителю Тюмени, неоднократно садившемуся пьяным за руль.

Как следует из материалов уголовного дела, впервые мужчину лишили прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей в октябре 2013 года. В январе 2014-го за повторную пьяную езду к нему применили те же санкции. В октябре прошлого года он пьяным сел за руль Daewoo Matiz и поехал в детский сад за дочерью. На обратном пути его остановили автоинспекторы и проверили на алкотестере. Освидетельствование показало, что водитель пьян. На него завели уголовное дело.

Ночью 13 января нетрезвый мужчина с собутыльником поехали за спиртным. На улице Ставропольской они попались сотрудникам ГИБДД. От водителя исходил резкий запах алкоголя и он не мог стоять на ногах. Освидетельствование подтвердило опьянение.

Суд назначил тюменцу семь месяцев в колонии-поселении, два с половиной года ему запрещено управлять транспортными средствами.