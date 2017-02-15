Житель Ишима задолжал налоговикам 9 миллионов

Сотрудники Следственного комитета РФ по Тюменской области возбудили уголовное дело в отношении директора ООО "Прогресс" за уклонение от уплаты налогов в крупном размере (ч. 1 ст. 199 УК РФ).
По данным следствия, ишимец, являясь директором "Прогресс", отразил в налоговой декларации заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по налогу на добавленную стоимость за первый квартал 2015 года. Это позволило ему уклониться от уплаты указанного налога с организации на общую сумму свыше 9 миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба ведомства, необходимая бухгалтерская документация организации изъята, назначена налоговая экспертиза, проводятся необходимые следственные действия, направленные на возмещение ущерба причиненного бюджетной системе. Расследование уголовного дела продолжается.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru