Житель Ишима задолжал налоговикам 9 миллионов

Сотрудники Следственного комитета РФ по Тюменской области возбудили уголовное дело в отношении директора ООО "Прогресс" за уклонение от уплаты налогов в крупном размере (ч. 1 ст. 199 УК РФ).

По данным следствия, ишимец, являясь директором "Прогресс", отразил в налоговой декларации заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по налогу на добавленную стоимость за первый квартал 2015 года. Это позволило ему уклониться от уплаты указанного налога с организации на общую сумму свыше 9 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, необходимая бухгалтерская документация организации изъята, назначена налоговая экспертиза, проводятся необходимые следственные действия, направленные на возмещение ущерба причиненного бюджетной системе. Расследование уголовного дела продолжается.