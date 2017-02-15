За фиктивную регистрацию мигрантов тюменец отправится за решетку

К двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима приговорен 38-летний житель Тюмени за фиктивную постановку мигрантов на учет.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, Дмитрий Таратунин с 13 апреля по 19 мая 2016 года за вознаграждение предоставил в орган миграционного учета уведомления о прибытии 12 иностранцев из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана в квартиру, в которой он был зарегистрирован. При этом Таратунин не намеревался мигрантам предоставлять жилье для проживания. В то же время, согласно действующему законодательству, при постановке граждан на учет, принимающая сторона должна предоставить помещения для проживания.

Мировой судья судебного участка №10 Ленинского судебного района Тюмени вынес в отношении ранее судимого за грабежи и кражу 38-летнего Дмитрия Таратунина приговор по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ).