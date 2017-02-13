Сводка ДТП: в Тобольске иномарка сбила пешехода и въехала в столб

Девять человек пострадали в девяти дорожных авариях, произошедших на дорогах Тюменской области в минувшие выходные, 11 и 12 февраля.

В субботу в Тобольске на улице Ремезова автомобиль Ford Fusion превысил скорость и не справился с управлением. Машину занесло на тротуар, где она сбила 24-летнего молодого человека и въехала в столб. 39-летний водитель управлял автомобилем, будучи лишенным прав. Пешеход получил ушиб бедра.

В воскресенье в селе Викулово на ул. Карла Маркса столкнулись Daewoo Matiz и Toyota. Причиной аварии стало нарушение очередности проезда. 36-летний водитель Toyota сел за руль, не имея водительского удостоверения. В результате происшествия он получил травму головы. 58-летний водитель малолитражки Daewoo не пострадал.

В Тюмени на улице Линейной столкнулись Daewoo Nexia и Ford Fusion. Причиной ДТП, по предварительным данным, стало нарушение очередности проезда 21-летним водителем Nexia. Травму головы в результате происшествия получила 27-летняя водитель Ford.

Сотрудники ГИБДД в выходные отстранили от управления транспортом 57 нетрезвых водителей, трое из них совершили нарушения повторно, сообщили в пресс-службе вндомства.