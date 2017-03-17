Сводка ДТП: попавший под колеса иномарки инвалид-колясочник находится в коме

Пять человек пострадали в пяти дорожных авариях, произошедших в Тюмени в четверг, 16 марта. Четверо пострадавших – пешеходы, трое из них попали под колеса автомобилей в темное время суток.

В Тюмени в восемь часов вечера на улице Коммунистической автомобиль Toyota RAV 4 сбил 60-летнего мужчину, инвалида-колясочника. По предварительным данным, авария произошла вне пешеходного перехода. В результате происшествия пешеход получил черепно-мозговую травму и находится в состоянии комы.

На 50 км федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск около 20:00 автомобиль LADA Priora сбил 36-летню женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода. В результате происшествия пострадавшая получила травму живота, перелом костей таза, множественные ушибы туловища и конечностей.

На улице Беляева на нерегулируемом пешеходном переходе в 20:00 автомобиль "Киа Сид" сбил 32-летнюю женщину. У пострадавшей перелом голени.

В пресс-службе ГИБДД напомнили о необходимости иметь в темное время суток при себе или на верхней одежде световозвращающие элементы и обеспечить их видимость для водителей. Движение пешеходов в темноте без световозвращающих элементов, особенно по загородным дорогам, смертельно опасно.