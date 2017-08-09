Начинающий водитель спровоцировал массовое ДТП в центре Тюмени - пострадали шесть человек

Шесть тюменцев получили травмы в столкновении пяти автомобилей, которое произошло вечером 8 августа на улице Малыгина.

По предварительным данным, аварию спровоцировал начинающий водитель со стажем за рулем около года. Выехав на автомобиле Hyundai из дворовой территории, он не пропустил KIA, что повлекло за собой цепь остальных столкновений.

У предполагаемого нарушителя перелом ребер, 28-летняя водитель и 29-летний пассажир KIA получили переломы ребер и ушибы, у их годовалой дочки рана лица, девочка перевозилась в детском кресле. Еще в одном автомобиле, попавшем в ДТП, ушибы получили водитель и пассажирка.

Еще два инцидента на дорогах областного центра произошли по вине нетрезвых граждан.

Так, 38-летний водитель Opel днем спровоцировал ДТП на улице 30 лет Победы, 35. Из-за того, что он не выдержал боковой интервал, произошло столкновение с автомобилем Hyundai, 30-летняя водитель которого в результате аварии получила ушиб позвоночника.

Вечером на улице Интернациональной, 146 нетрезвый пешеход, решивший пересечь дорогу вне пешеходного перехода, был сбит автомобилем "Лада Приора" и получил открытый перелом ноги.

В целом за минувшие сутки на дорогах Тюменской области в 7 дорожно-транспортных происшествиях пострадали 12 человек, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.