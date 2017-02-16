Сводка ДТП: мотоциклист спровоцировал аварию на мосту Монтажников

Шесть человек пострадали в пяти дорожных авариях, произошедших в Тюмени в среду, 15 февраля. На дорогах юга области дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, не зарегистрировано.

На путепроводе улицы Монтажников столкнулись мотоцикл Honda и автомобиль Toyota. По предварительным данным, мотоциклист не сумел вовремя затормозить и въехал в двигавшийся впереди автомобиль. 23-летний молодой человек, управлявший мотоциклом, получил ушиб. Мотоцикл он приобрел 10 февраля и не успел еще зарегистрировать его в ГИБДД. Как отметили в пресс-службе ГИБДД области, мотошины не предназначены для эксплуатации при отрицательных температурах, и мотоциклисту повезло, что поездка закончилась весьма благополучно.

В 7:30 на пешеходном переходе на ул. 30 лет Победы автомобиль LADA сбил 59-летнего пешехода. У пострадавшего перелом костей голени и травмы лица.

Около 8 утра на пересечении ул. Чернышевского и Перекопской столкнулись автомобили Ford и BMW. Причиной аварии стало нарушение очередности проезда перекрестка. Травмы головы в результате происшествия получили 26-летний водитель BMW и 50-летняя пассажирка Ford.

В 18:30 на ул. 2-й Луговой водитель автомобиля Nissan превысил безопасную скорость движения и, не справившись с управлением, столкнулся с автомобилем Peugeot, который в свою очередь, столкнулся с Toyota. В результате происшествия 47-летний водитель Toyota получил травму грудной клетки и перелом ребер. Водитель Nissan, спровоцировавший аварию, находился в нетрезвом состоянии.

Сотрудники ГИБДД ведут розыск водителя неустановленного автомобиля, который 14 февраля около 18:30 сбил пешехода на ул. Республики, 212 и скрылся с места происшествия. Пешеход, 20-летний молодой человек, получил ушибы. Автомобиль иностранного производства, предположительно кроссовер, темно-синего цвета. Тюменцев, которые стали очевидцем происшествия или располагают информацией по данному факту, просят в отделение по розыску полка ДПС по телефонам: 794-686 или 794-589.