Жителя Тюменской области обвиняют в гибели трех сестер

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 56-летнего жителя села Абатского. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть трех женщин.

Трагедия случилась 4 декабря прошлого года. Мужчина повез четырех сестер, одна из которых была его супругой, в Юргинский район к пятой сестре, чтобы проводить племянника в армию. По дороге домой в Ишимском районе на затяжном повороте жигули стало заносить. Водитель попытался выровнять машину, но не смог. Она выехала на встречную полосу и столкнулась с груженым грузовым тягачом Volvo.

В результате аварии две сестры в возрасте 44 и 45 лет погибли на месте. Третья, 53-летняя жена водителя, в тот же день скончалась в реанимации. Четвертая сестра в возрасте 55 лет, сидевшая на заднем пассажирском сиденье за водителем, получила вред здоровью средней тяжести. Водитель получил тяжкий вред здоровью.

Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, вину в аварии водитель признал. В ближайшее время дело рассмотрит Ишимский районный суд. Мужчине грозят длительные принудительные работы либо лишение свободы на срок до 7 лет.