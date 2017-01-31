В Тюмени мошенники выдают себя за сотрудников МЧС

В областном центре мошенники представляются работниками учебного центра федеральной противопожарной службы и учебного центра по ГО и ЧС. Как рассказывают в пресс-службе главного управления МЧС по Тюменской области, они предлагают занятия по гражданской обороне, пожарной безопасности или оказанию первой помощи. В конце таких встреч они начинают навязывать пришедшим различные товары.
Псевдоспасатели представляются Созоновым Денисом Николаевичем и Королевым Александром Сергеевичем. Тюменцев просят быть бдительными и иметь в виду, что эти люди не имеют отношения к учебным центрам МЧС.
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