Директор "ТюменьЭнергоСетьСтрой" попал под следствие за долги

В следственный отдел по Ленинскому административному округу Тюмени обратился гражданин Хомяков с просьбой помочь вернуть положенную ему заработную плату.

Как следует из материалов процессуальной проверки, с 16 октября 2016 года по 15 января 2017 года директор общества, в котором работал Хомяков, частично не выплатил последнему заработную плату в размере 22 тыс. 272 рубля.

По результатам проверки следственные органы возбудили уголовное дело в отношении директора компании по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы). Есть сведения, что зарплата не выплачивалась еще нескольким работникам. По данному факту проводится проверка.

Прокуратура округа организовала контроль за ходом и результатами расследования уголовного дела.