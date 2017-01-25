Сводка ДТП: в Тюмени разыскивают водителя "Газели", сбившей пешехода

Четыре человека пострадали в трех дорожных авариях, произошедших на дорогах Тюменской области во вторник, 24 января.

В Тюмени в районе дома №12 по улице М. Тореза на пешеходном переходе была сбита 18-летняя девушка. ДТП произошло в четвертом часу дня. Предварительно, водитель грузовой "Газели" с тентом проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Он довез пострадавшую до больницы и уехал, не сообщив о происшествии в ГИБДД. Девушка получила сотрясение головного мозга. В настоящее время водитель и автомобиль разыскиваются. Известно, что на тенте "Газели" была надпись "грузотакси". Очевидцев ДТП просят позвонить в ГИБДД по телефонам: 794-588, 794-589.

На улице Монтажников автомобиль Renault въехал в разворачивающуюся "Газель". ДТП произошло из-за нарушения правил дистанции. 30-летняя пассажирка Renault получила травму головы и ушибы, у 55-летней пассажирки "Газели" ушиб.

На 335 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск автомобиль Land Rover съехал в кювет и опрокинулся. В результате происшествия 61-летний водитель иномарки получил перелом ключицы и ушиб грудной клетки.

В пресс-службе областного управления ГИБДД подчеркнули, что обстановка на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск остается аварийной. Водителей призывают к правильному выбору скорости на трассе.