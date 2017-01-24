Актер уволен за творческий подход к тексту тюменского классика

Администрация новокузнецкого драмтеатра уволила актера Артура Левченко, который употребил неблагозвучную словоформу во время детского спектакля "Конек-Горбунок". Об этом сообщила сегодня "Лента.ру".

Напомним, что автором сказки, по которой поставлен спектакль, является уроженец Ишимского уезда и впоследствии директор тобольской гимназии Петр Ершов. Только является ли она подходящим произведением для демонстрации детям? Вот что пишет о сказке тюменский профессор Сергей Комаров:

Сказка Ершова "Конек-Горбунок" прежде всего философско-литературный текст. Ершов оригинально, творчески переводит в план самоценной художественной реальности целостную историософскую концепцию Николая Ивановича Надеждина, что вполне под силу восемнадцатилетнему студенту философско-юридического факультета. Он создает текст, соотносимый им по духовному и художественному потенциалу с "Божественной комедией".

Вполне резонно допустить, что новокузнецкий актер, как и положено человеку с тонкой душевной организацией, сумел прочувствовать эту исключительно взрослую составляющую произведения. И неблагозвучная словоформа призвана была показать, что сказка является не развлекательным сюжетом для детей, а носит более глубокий характер, подобно творению Данте. Увы, департамент культуры и национальной политики Кемеровской области оказался глух к процессу творческого поиска.

Евгений Сидоров