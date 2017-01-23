Сводка ДТП: на тюменских трассах погибли несколько человек

В минувшие выходные в Тюменской области произошло пятнадцать дорожных аварий, трое человек погибли. Как отмечают в региональной Госавтоинспекции, обстановка на федеральных трассах остается напряженной: в зимних условиях автомобилисты пренебрегают правилами дорожной безопасности.

Смертельная авария случилась вчера на 392-м километре автодороги Тюмень —Ханты-Мансийск. Выехавший на затяжном повороте на встречную полосу Volvo столкнулся с КамАЗом. Ехавший за грузовиком газовоз MAN ударился об него и съехал в кювет. В ДТП погибли водитель и пассажир Volvo, мужчины 68 и 26 лет. 37-летний водитель фуры MAN получил ушиб. Обстоятельства ДТП выясняются. За прошедший год водителя легковушки девять раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости.

Еще одна авария с тремя автомобилями случилась вчера на 262-м километре трассы Тюмень — Омск. По предварительной версии, 58-летний водитель автомобиля Fiat при обгоне Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada, после чего Lada налетела на Toyota. В автомобиле Lada погиб находившийся на переднем сидении 51-летний мужчина, тяжелые травмы получил 9-летний мальчик. Сейчас ребенок находится в реанимации. 58-летний водитель автомобиля Fiat получил травму головы и ушибы, у 33-летней пассажирки этой машины перелом локтя. В машине находились двое детей. Годовалая девочка была в детском автокресле, она не пострадала. 3-летний мальчик перевозился в бустере с использованием адаптера, он получил травму внутренних органов и ушибы.