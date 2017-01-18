Реабилитационный центр выплатит штраф за упавший на ребенка забор

Тридцать тысяч рублей выплатит областной лечебно-реабилитационный центр за упавшее на девятилетнего мальчика ограждение. Соответствующий иск прокурора удовлетворил Центральный районный суд Тюмени.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 25 июня 2016 года мальчик, которому в то время было 8 лет, вышел погулять со своим другом. Увидев, что ограждение реабилитационного центра по ул. Щорса шатается, решил его поправить. Однако секция забора упала и придавила ребенка.
В октябре 2016 года отец мальчика обратился в прокуратуру Центрального округа Тюмени с просьбой помочь взыскать моральный вред с лечебно-реабилитационного центра. В ноябре 2016 года прокуратура в интересах пострадавшего мальчика направила в Центральный районный суд Тюмени соответствующий иск.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru