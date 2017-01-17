Полицейские задержали тюменца, объявленного в федеральный розыск

15:45 17 января 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Стражи правопорядка задержали жителя Тюмени, которого разыскивали за разбой.

Ранее судимый мужчина 1985 года рождения скрывался от правоохранительных органов с 2014 года. Он напал на женщину, у которой отнял порядка 600 тысяч рублей. Деньги предназначались для выплаты заработной платы.

Злоумышленник обнаружился в Ставропольском крае. Там он попал в поле зрения местных полицейских по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Мужчина, зная, что его могут разыскивать, представился чужим именем, но его личность установили по отпечаткам пальцев, после чего передали информацию тюменским коллегам.

Как сообщают в пресс-службе УМВД по Тюменской области, подозреваемый доставлен в Тюмень и находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: разбой , розыск
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2017