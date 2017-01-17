Полицейские задержали тюменца, объявленного в федеральный розыск

Стражи правопорядка задержали жителя Тюмени, которого разыскивали за разбой.
Ранее судимый мужчина 1985 года рождения скрывался от правоохранительных органов с 2014 года. Он напал на женщину, у которой отнял порядка 600 тысяч рублей. Деньги предназначались для выплаты заработной платы.
Злоумышленник обнаружился в Ставропольском крае. Там он попал в поле зрения местных полицейских по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Мужчина, зная, что его могут разыскивать, представился чужим именем, но его личность установили по отпечаткам пальцев, после чего передали информацию тюменским коллегам.
Как сообщают в пресс-службе УМВД по Тюменской области, подозреваемый доставлен в Тюмень и находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
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