12-летний школьник погиб в ДТП на трассе Курган — Тюмень

Трагедия на автодороге Тюмень — Курган случилась в минувшее воскресенье около четырех часов дня, сообщают в пресс-службе областной ГИБДД.

Двое шестиклассников, учащихся школы № 69, возвращались из магазина домой. Ребята решили перейти на другую сторону не по пешеходнику. Один из мальчиков побежал через дорогу, несмотря на то, что к этому месту приближался автомобиль Lada Granta. Сбитый им подросток скончался от полученных травм по пути в больницу.

По словам одноклассника погибшего, он предостерегал его от перехода перед движущимся транспортом, но тот слушать не стал. Сейчас обстоятельства трагедии выясняются.