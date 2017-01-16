12-летний школьник погиб в ДТП на трассе Курган — Тюмень

13:00 16 января 2017
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Трагедия на автодороге Тюмень — Курган случилась в минувшее воскресенье около четырех часов дня, сообщают в пресс-службе областной ГИБДД.

Двое шестиклассников, учащихся школы № 69, возвращались из магазина домой. Ребята решили перейти на другую сторону не по пешеходнику. Один из мальчиков побежал через дорогу, несмотря на то, что к этому месту приближался автомобиль Lada Granta.  Сбитый им подросток скончался от полученных травм по пути в больницу. 

По словам одноклассника погибшего, он предостерегал его от перехода перед движущимся транспортом, но тот слушать не стал. Сейчас обстоятельства трагедии выясняются.

Теги: дети , ГИБДД , ДТП
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