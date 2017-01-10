В Тюмени проверяют отель, в котором жили отравившиеся новокузнецкие хоккеисты

Прокуратура Тюменской области взяла на контроль дело о массовом отравлении членов хоккейной команды "Кузнецкие медведи", которые приехали в Тюмень из Новокузнецка на гостевые матчи.

5 января команда в количестве 33 человек, из них 27 спортсменов, прибыли в областную столицу на поезде и поселились в отеле Mercure ООО "Гостиничный комплекс", где и питались. В ночь с 7 на 8 января самочувствие некоторых спортсменов ухудшилось, у них появилась рвота, повысилась температура.

"Первые жалобы на самочувствие со стороны ребят появились около четырех часов утра. Сначала это были единичные случаи, но к восьми часам утра к нашему доктору команды стало обращаться все больше человек. После того, как симптомы заболевания при приеме лечебных средств не исчезли, решили вызывать скорую помощь. К вечеру госпитализировали 12 хоккеистов, администратора и массажиста", — цитируют на сайте команды ее главного тренера Александра Китова.

Сейчас отравившиеся находятся в Областной инфекционной клинической больнице, у них диагностирован острый гастроэнтерит средней степени тяжести.

Процессуальную проверку по делу о массовом отравлении сейчас проводит региональное управление следственного комитета. Как сообщают в областной прокуратуре, вчера в пищеблоке гостиницы были взяты пробы пищевых продуктов, воды, смывы с инвентаря и оборудования, спецодежды и рук персонала. До февраля специалисты Роспотребнадзора проведут там внеплановую выездную проверку.