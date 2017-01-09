С начала года на дорогах Тюменской области погибли 12 человек

В новогодние праздники основной причиной дорожных аварий стали превышение скорости и потеря контроля над управлением автомобилем. Как сообщают в пресс-службе областной ГИБДД, в различных ДТП травмы получили 77 человек, 12 человек погибли.

В Тюмени смертельная авария произошла в минувшую субботу в девять часов вечера на улице Ямской. На участке между улицей Аккумуляторной и Объездной дорогой Range Rover въехал в мачту уличного освещения. По данным видеорегистратора двигавшейся в соседнем ряду Audi, водитель Range Rover на большой скорости пошел на обгон и, перестраиваясь, не справился с управлением. Удар был такой силы, что разрушил массивную бетонную опору, которая рухнула на автомобиль. Находившиеся в машине супруги, 37-летний мужчина и 35-летняя женщина, погибли.

По имеющейся информации, у них остались трое детей. Знавшие семью тюменцы говорят, что супруги ждали еще одного ребенка.

Автоинспекторы призывают водителей быть осторожными за рулем, соблюдать скоростной режим, снижать скорость перед перекрестками и пешеходными переходами, соблюдать дистанцию и не совершать рискованных маневров.