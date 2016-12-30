В Тобольске убийцу задержали по горячим следам

Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили 26 декабря в квартире одного из домов в 4-м микрорайоне Тобольска . Вычислить и задержать злоумышленника удалось быстро. Им оказался 33-летний местный житель, который пошел на убийство ради наживы.

Как выяснили следователи, мужчина прошел в квартиру под предлогом проверить, исправен ли установленный там фильтр для очистки воды, после чего заколол хозяина дома ножом. От ранений мужчина скончался. Преступник похитил 170 тысяч рублей и скрылся.

Сейчас он обвиняется в убийстве, сопряженном с разбоем, решается вопрос о заключении под стражу, сообщают в СК по Тюменской области.