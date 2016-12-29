Сводка ДТП: в Тюмени разыскивают очевидцев двух аварий

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

За вчерашний день в Тюменской области в дорожных авариях один человек погиб и одиннадцать получили травмы.

В Тюмени около часа дня на улице Народной на пешеходнике автомобиль сбил 12-летнего школьника. Мальчик получил травму бедра. Водитель остановился, вышел из автомобиля, но затем уехал с места происшествия. Сейчас его разыскивает ГИБДД. По предварительным данным, это пожилой мужчина, управлявший белым кроссовером.

Аналогичное ДТП произошло в двенадцатом часу ночи на улице Мельникайте, 70. Неустановленным автомобилем была сбита 20-летняя женщина, которая получила травмы.

Очевидцев этих аварий или тех, у кого есть по ним какая-либо информация, просят позвонить в отделение розыска ДПС по телефонам: 794-580, 794-686.

На 125-м километре трассы Тюмень — Омск около половины одиннадцатого ночи столкнулись Lada десятой модели и грузовик "МАЗ". По предварительным данным, водитель Lada не пропустил тягач, выезжая со второстепенной дороги. 47-летний водитель легковушки погиб.

На 25-м километре автодороги Ялуторовск — Ярково выехавший на встречную полосу грузовик "КрАЗ" врезался в "МАЗ". У 40-летнего водителя "КрАЗа" тяжелая травма головы, сообщают в пресс-службе ГИБДД.