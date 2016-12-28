Ялуторовчанина привлекли к ответственности за ложные показания

Уголовную ответственность понесет 21-летний житель Ялуторовского района, который пытался прикрыть своего знакомого, управлявшего автомобилем нетрезвым.

Для проверки машину, в которой находились мужчины, накануне остановили сотрудники ГИБДД. Чтобы избежать наказания, пьяный водитель перебрался на заднее сидение и притворился спящим. Его приятель, пересевший за руль, попытался убедить полицейских, что машиной управлял именно он. Обман не удался — трюк с пересаживанием успели заметить автоинспекторы, более того, он записался на видеорегистратор патрульной машины.

Как выяснилось позже, молодой человек согласился помочь приятелю, так как того уже наказывали за пьяную езду. На этот раз ему грозила уже не административная, а уголовная ответственность.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, пассажира привлекли к ответственности за заведомо ложные показания.