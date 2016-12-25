В Тюмени проходит акция памяти по погибшим в катастрофе Ту-154

В Тюмени в 20 часов по местному времени началась акция памяти по погибшим в авиакатастрофе ТУ-154 25 декабря.

На Цветном бульваре на нулевом километре гражданские активисты Тюмени выложат свечи в форме слова ТУ-154, возложат цветы, проведут минуту молчания.

Глава региона Владимир Якушев от имени всех тюменцев выразил глубокие соболезнования родным и близким, погибших в авиакатастрофе ТУ-154 25 декабря.

"Тюменцы скорбят вместе со всей страной и желают душевной стойкости всем, кого коснулась эта трагедия. Они должны знать, что не одиноки в своем горе, вся Россия поддерживает их в эту трудную минуту, разделяет боль страдания" , - говорится в телеграмме.

"Прославленный коллектив ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова не раз выступал в Тюмени", - рассказал директор областного департамента культуры Виктор Новакаускас. "Мы хорошо знаем и любим его артистов, и выражаем слова глубокой скорби и соболезнования всем родным и близким погибших" , - добавил он.

Как сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области, в учреждениях культуры региона будут открыты места памяти, куда смогут прийти все, кто хочет почтить память разбившихся на борту ТУ-154. В понедельник концерт народного артиста России Даниила Крамера в филармонии начнется с минуты молчания.

Напомним, что в результате авиационной катастрофы самолёта Ту-154, происшедшей 25 декабря 2016 года в районе города Сочи Краснодарского края, имеются многочисленные жертвы. На борту находились 92 человека — 84 пассажира, восемь членов экипажа. Среди пассажиров были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ, военнослужащие.