Известному певцу Александру Новикову предъявлено обвинение в мошенничестве

Предъявление обвинения состоялось вчера. А сегодня в 14 часов Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга будет рассматривать ходатайство о применении к певцу меры пресечения. По информации Znak.com, Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области просит заключить шансонье под домашний арест.

Александр Новиков обвиняется в хищении денежных средств пайщиков недостроенного клубного поселка "Бухта Квинс" в столице Среднего Урала. Накануне по этому же делу был задержан бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Следствие утверждает, что похищен 41 миллион рублей.