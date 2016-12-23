Известному певцу Александру Новикову предъявлено обвинение в мошенничестве

13:51 23 декабря 2016
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img.znak.com
| Фото: img.znak.com

Предъявление обвинения состоялось вчера. А сегодня в 14 часов Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга будет рассматривать ходатайство о применении к певцу меры пресечения. По информации Znak.com, Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области просит заключить шансонье под домашний арест.

Александр Новиков обвиняется в хищении денежных средств пайщиков недостроенного клубного поселка "Бухта Квинс" в столице Среднего Урала. Накануне по этому же делу был задержан бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Следствие утверждает, что похищен 41 миллион рублей. 

Теги: уголовное дело , долевое строительство , Екатеринбург , мошенничество , музыканты
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