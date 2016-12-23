В Тюмени на Немцова горит квартира

Несколько пожарных расчетов тушат пожар, возникший в одной из квартир многоэтажки по адресу: улица Немцова, 50. Клубы едкого дыма вырываются из окна квартиры и с противоположной стороны здания. На лестничных площадках верхних этажей выбиты стекла. Жители соседних квартир наблюдают за происходящим с балконов и из окон. Во дворе дежурит несколько машин скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области, пожарные перешли в завершающую стадию тушения очага возгорания. Подробности происшествия пока не сообщаются.