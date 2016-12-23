В Тюмени на Немцова горит квартира

10:16 23 декабря 2016
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Несколько пожарных расчетов тушат пожар, возникший в одной из квартир многоэтажки по адресу: улица Немцова, 50. Клубы едкого дыма вырываются из окна квартиры и с противоположной стороны здания. На лестничных площадках верхних этажей выбиты стекла. Жители соседних квартир наблюдают за происходящим с балконов и из окон. Во дворе дежурит несколько машин скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области, пожарные перешли в завершающую стадию тушения очага возгорания. Подробности происшествия пока не сообщаются.

﻿
1/3

Теги: пожары , МЧС
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2016