ДЛЯ ВСЕХ
11:00, 12:30 - "Бармалей". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
12:00, 15:00 - "Аленький цветочек". ДК "Нефтяник". улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Вино любви". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Три товарища". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Я корова". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Кончерто гроссо №VII. Камерата Сибири. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Джим Керри: марафон фильмов. Fabric Bar, улица Молодежная, 74. Подробности здесь.
20:00 - Zero People. "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1654 году на Переяславской раде принято решение о присоединении территории Войска Запорожского к Русскому царству.
В 1778 году английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Гавайские острова и назвал их Сандвичевы острова.
В 1925 году вышел первый номер журнала "Новый мир".
В 1943 году прорвана блокада Ленинграда.
В 1963 году основана Главная редакция программ для детей Центрального телевидения (день рождения детского телевидения в России).
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