18
января

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 17 января 2020
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

11:00, 12:30 - "Бармалей". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

12:00, 15:00 - "Аленький цветочек". ДК "Нефтяник". улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

18:00 - "Вино любви". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

18:00 - "Три товарища". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Я корова". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Кончерто гроссо №VII. Камерата Сибири. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Джим Керри: марафон фильмов. Fabric Bar, улица Молодежная, 74. Подробности здесь.

20:00 - Zero People. "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1654 году на Переяславской раде принято решение о присоединении территории Войска Запорожского к Русскому царству.

В 1778 году английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Гавайские острова и назвал их Сандвичевы острова.

В 1925 году вышел первый номер журнала "Новый мир".

В 1943 году прорвана блокада Ленинграда.

В 1963 году основана Главная редакция программ для детей Центрального телевидения (день рождения детского телевидения в России).

Теги: досуг , история , концерты , повестка , спектакли
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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