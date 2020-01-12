ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Снеговик-почтовик"; 11:00 - "Умка". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 14:00 - "Приключения Буратино"; 12:00, 15:00 - "Фунтик неуловимый". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
11:00, 17:00 - спектакль "Шепот сердца прерий". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
15:00 - Королевский цирк Гии Эрадзе, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
15:00 - "Зимняя Гармония", концерт школы искусств. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Мирандолина". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Старый Новый год с ТФО. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Лига комедийной импровизации BreakFastLeague". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопока: "Маяк" / The Lighthouse (2019). Fabric Bar, улица Молодежная, 74. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1943 году началась операция "Искра", в результате которой была прорвана Ленинградская блокада. В 1945 году в этот же день Советский Союз начал полномасштабное наступление против нацистской Германии в Восточной Европе.
В 1967 году впервые крионирован человек, им стал Джеймс Бедфорд.
В 1998 году подписан протокол о запрете клонирования человека.
В 2010 году на Гаити произошло землетрясение, которое унесло жизни 222 570 человек.
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